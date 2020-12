Les joueurs fautifs

La tension est de retour au FC Barcelone. Dans la foulée d'un piteux revers concédé ce week-end en championnat face au promu Cadix (2-1), les hommes de Ronald Koeman n'ont rien pu faire ce mardi face à la Juventus de Cristiano Ronaldo ( défaite 0-3 ). Si Lionel Messi a tout tenté, sans jamais trouver la parade face à Gianluigi Buffon, ses coéquipiers barcelonais ont dans l'ensemble été très loin du niveau espéré pour un tel rendez-vous. Ce fut par exemple le cas d'un Antoine Griezmann fantomatique.Conscient de son non-match et de la médiocrité d'ensemble affichée par les Blaugrana, 'Grizi' n'a pas esquivé l'autocritique après la rencontre. "et on a manqué de tout ; d'envie, d'attitude, de volonté de courir et d'attaquer." Au micro de la chaîne espagnole Movistar, le Tricolore a poursuivi : "En deuxième période on était un peu mieux mais ils avaient leurs trois buts d'avance. C'était un mauvais jour et un mauvais match."Quant à pointer du doigt des responsables : "Il faut avoir l'envie de jouer et de travailler, il n'y a que comme cela qu'on ira de l'avant. Nous avons le niveau et le talent nécessaires pour lutter pour des titres." Qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, le Barça devra cependant montrer un tout autre visage s'il veut éviter une nouvelle sortie de route qui serait cette fois rédhibitoire.