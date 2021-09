FC Barcelone : Busquets conscient de la gravité de la situation

Sergio Busquets a été très direct dans son évaluation de la situation actuelle du FC Barcelone, suggérant que le club est dans une situation grave après l'humiliation 3-0 subie aux mains de Benfica, mercredi soir. Le FC Barcelone a perdu ses deux premiers matches de la phase de groupes de la Ligue des Champions cette année et n'a pas été rassurant lors de ces deux rencontres.

"Une situation grave"

"Nous sommes dans une situation grave, nous n'avons joué que deux matchs et nous n'avons aucun point", a déclaré Busquets dans son interview d'après-match. "Nous devons penser à remonter au classement, nous n'avons pas d'autre choix. Nous devons attendre et voir ce qui se passe dans les autres matchs. Nous sommes derniers, mais nous devons penser positivement".



Barcelone n'a pas eu un seul tir cadré d'aucun de ses trois attaquants. "Je ne sais pas, mais nous avons eu beaucoup de centres", a ajouté Busquets. "Nous avons eu des occasions qui se sont soldées par des tirs à quelques mètres du but. Les statistiques, c'est bien beau, mais ce sont des occasions de marquer (...) C'est une situation grave, vraiment."