Le FC Barcelone ne sera pas au complet le 16 février prochain quand il accueillera le PSG au Camp Nou dans le cadre des 8es de la C1. Les Catalans seront privés d’Ansu Fati, le jeune attaquant de l’équipe et dont la dernière apparition remonte au 7 novembre dernier et un match de championnat contre le Bétis Séville.

Ansu Fati va subir sa troisième opération en trois mois



Selon la chaine espagnole TV3, Ansu Fati a subi une deuxième opération au genou il y a quelques semaines et sa récupération n'est pas bonne. Il a un fluide dans le genou, et a du mal à retrouver toutes ses sensations. Au contraire, il en souffre beaucoup, notamment à l’entrainement. Une troisième opération n’est pas à exclure, et a été recommandée par Dr Ramon Cugat. Quand il était dans les équipes jeunes du Barça, le jeune international espagnol avait déjà dû passer sur le billard pour soigner le genou gauche.



Du côté de Barcelone, on reste pour l’instant discret sur le cas Fati. Aucun communiqué n’a encore été fait à son sujet. Cela étant, Goal Espagne s’est fait confirmer par des sources proches du club que le joueur a été admis récemment dans une clinique. L’opération pourrait donc être imminente. Et, en tout état de cause, sa saison 2020/2021 semble déjà être quasi terminée.