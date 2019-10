Facile comme la Juve

Le Bayer Leverkusen est une formation de premier plan de l'autre côté du Rhin et réussit à ce titre un début d'exercice plutôt encourageant en Bundesliga. Mais il y avait vraisemblablement un fossé, mardi soir, entre la troupe de Peter Bosz et celle de Maurizio Sarri. Car sur la pelouse de l'Allianz Stadium, Kai Havertz et consorts n'ont pas vraiment existé face à la Juventus. Les Bianconeri ont joué avec sérieux et application, empêchant leurs hôtes de pouvoir seulement espérer combler l'écart qui les séparaient, à tous les niveaux, des champions d'Italie en titre. Et au final, le résultat est implacable (3-0).

Avec un Blaise Matuidi de retour dans l'entrejeu après avoir dépanné au poste de latéral gauche en championnat, cette Vieille Dame était un ton au-dessus et a rapidement concrétisé sa domination, grâce à l'efficacité de l'inévitable Gonzalo Higuain. L'Argentin profite d'un cafouillage de Jonathan Tah sur un long ballon pour venir déclencher un tir splendide du droit depuis l'entrée de la surface, imparable pour Lukas Hradecky (1-0, 16e). Le plus dur est fait, alors que les Allemands avaient pourtant réussi à se montrer les plus entreprenants sur l'entame de match. Ce coup de poignard, le Bayer ne s'en remettra pas, même s'il faudra patienter jusque dans le second acte pour voir les Piémontais alourdir la marque. Federico Bernardeschi arrive à point nommé pour reprendre un service de Gonzalo Higuain, encore lui, et le break est fait (2-0, 61e).

Mais pour que la soirée turinoise soit parfaite, il fallait que Cristiano Ronaldo fasse lui aussi trembler les filets. C'est chose faite en fin de match (3-0, 88e), ce pour le plus grand plaisir des tifosi présents. Et voilà la Juve qui vire en tête du groupe D, à égalité de points avec l'Atlético de Madrid de Diego Simeone. Car les Colchoneros ont, dans le même temps, eux aussi très bien négocié leur match du jour, un déplacement dans l'antre du Lokomotiv Moscou devenu gagnant grâce à Joao Felix et Thomas Partey (0-2).