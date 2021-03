Face au Barça, un arbitre bénéfique au PSG

Oublié le calamiteux arbitrage du tristement célèbre Monsieur Aytekin, lors de la déroute du PSG en huitième de finale retour de la Ligue des champions face au FC Barcelone. Quatre ans jour pour jour après la "remontada" infligée aux Parisiens par les Catalans (le 8 mars 2017), l'UEFA a dévoilé ce lundi le nom de l'arbitre qui officierait mercredi, à l'occasion de la deuxième manche des huitièmes de finale de la compétition, entre Paris et Barcelone.

Ce sera donc l'Anglais Anthony Taylor. Et c'est plutôt une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain puisque le natif de Manchester les a déjà arbitrés à quatre reprises, pour trois victoires parisiennes. L'une en 2015 face au Chakthior Donetsk (2-0), et les deux autres la saison dernière, respectivement face au Real Madrid en phase de poules (3-0) et contre le Borussia Dortmund, lors du huitième de finale retour (2-0). De bon augure pour peut-être s'éviter une deuxième drôle de remontée catalane.