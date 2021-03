Et si Manchester City gagnait tout ?

Oleksandr Zinchenko a dû entendre parler du pays. Présent en conférence de presse lundi, à la veille du huitième de finale retour de Ligue des champions entre Manchester City et le Borussia Mönchengladbach, le gaucher ukrainien a confié que lui et ses coéquipiers étaient tous "affamés", et qu’ils comptaient bien réussir le quadruplé en fin de saison. "La saison dernière, le Bayern Munich a montré que c’était possible, comme le Barça avec Pep (en 2008-2009, ndlr). On a une équipe incroyable, les meilleurs joueurs du monde, donc pourquoi pas ?", a-t-il ainsi lâché, avant de se faire rabrouer publiquement par son entraîneur, qui lui a succédé devant les médias.

Car pour Pep Guardiola, qui l’a déjà affirmé à maintes reprises, s’offrir un quadruplé, en remportant la C1, la Premier League et les deux coupes nationales, est tout simplement "une utopie", étant donné l’extrême compétitivité du championnat anglais. "Je suis plus âgé que Monsieur Zinchenko, j’ai plus d’expérience et je ne suis pas d’accord avec lui. La seule chose dont il doit se soucier, c’est d’essayer de faire un bon match et de se qualifier. C’est le seul moyen. C’est une utopie de penser qu’on peut gagner les quatre titres, a tonné le technicien catalan. Ça n’arrivera pas. Je ne sais pas ce qu’il va se passer en fin de saison. Et tout ce qui m’importe, c’est notre match face au Borussia Mönchengladbach."

L'écueil des quarts

Le sujet agace donc Guardiola, même si les Citizens impressionnent lors de cette saison où ils sont donc encore en course dans quatre compétitions. En Premier League, ils comptent 14 points d’avance sur leur dauphin, Manchester United, qui a stoppé il y a neuf jours leur série record de 21 succès consécutifs. Ils vont disputer leur quart de finale de FA Cup sur la pelouse d’Everton samedi, puis la finale de la League Cup contre Tottenham le 25 avril prochain. Les Sky Blues, vainqueurs 2-0 à l’aller face aux Gladbach, sont aussi l’une des trois dernières équipes invaincues en Ligue des champions, avec Chelsea et le Bayern.Et avec les Munichois, ce sont sans doute eux qui ont fait la meilleure impression depuis le début de saison, parmi les favoris au titre continental.Un stade qu’ils n’ont jamais réussi à dépasser depuis l’arrivée de Guardiola en 2016, échouant d’abord en huitièmes puis trois fois consécutivement en quarts. Celui qui avait réussi un historique sextuplé avec le Barça en 2009 ne risque donc pas de baisser la garde…