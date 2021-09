Et Ngamaleu vola la vedette à CR7…

On appelle cela se faire voler la vedette. Alors qu'il avait donné l'avantage à Manchester United, Cristiano Ronaldo a vu les Young Boys Berne renverser la vapeur et s'imposer, mardi pour le compte de la première journée du groupe F de la Ligue des Champions. On jouait la 66e minute de la partie quand les Suisses revenaient au score grâce à un homme : Nicolas Moumi Ngamaleu. Au départ de l'action, le milieu de terrain excentré se trouvait aussi à la conclusion quand il grilla la politesse à la charnière centrale des Red Devils pour égaliser. Le Lion Indomptable avait montré la voie, et les champions de Suisse arrachaient la victoire dans le temps additionnel grâce à leur international américain Jordan Siebatcheu, autre joueur aux origines camerounaises.

Nicolas Moumi Ngamaleu ne cachait pas sa joie après la rencontre. « On a des fans qui nous poussent du début à la fin. Après, gagner contre Manchester, c'est un sentiment extraordinaire. Pour moi, marquer cela représente beaucoup, cela prouve que le travail que je fais depuis le début de la saison commence à payer », déclarait-il au micro de Bluewin. Âgé de 28 ans, l'auteur du but de l'espoir entame sa cinquième saison sous les couleurs jaunes et noires des Young Boys. Un parcours constellé de victoires (4 titres de champion et une Coupe de Suisse) mais qui ne l'avait jamais vu marquer à ce niveau de la compétition dans l'épreuve reine. La lacune est désormais réparée et vient récompenser une progression régulière.

Après des débuts au Canon de Yaoundé, Nicolas Moumi Ngamaleu avait franchi un premier palier important à Coton Sport de Garoua, au point de susciter les convoitises en Europe, où il s'engagera avec le club autrichien d'Altach en 2016. La suite, c'est avec Young Boys que le milieu offensif est en train de l'écrire. Mais aussi avec les Lions Indomptables. A leur tête, Antonio Conceiçao a fait de lui un de ses hommes de base. Qu'on en juge : avec 2 buts et 4 passes décisives en 11 matchs, Moumi Ngamaleu est impliqué sur 50% des buts inscrits par les Lions Indomptables depuis le début du règne du Portugais. De quoi voir grand à quelques mois d'une CAN organisée au pays ?

