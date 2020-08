Emmanuel Adebayor : « Sans Ronaldo, le Real ne passe pas face à City »

Le Real Madrid s'était incliné à domicile face à une équipe de Manchester City supérieure en 8es de finale aller de C1 il y a quelques mois (2-1). Alors que la date fatidique du retour approche, le journal AS a retrouvé Emmanuel Adebayor et a sondé l'ancien madrilène (et mancunien) sur les chances merengue face au club des Eastlands. L'attaquant togolais n'est pas très optimiste... La raison ? L'absence de Cristiano Ronaldo dans l'équipe du Real, lui qui fait désormais le bonheur de la Juventus Turin. "Si vous m'aviez posé cette question il y a deux ans, j'aurais dit oui. Madrid aurait été favori avec Cristiano. À l'époque, ils avaient Ronaldo qui est une machine à buts. Il peut faire la différence à tout moment et donnait 50 buts à l'équipe par saison. Ils ont perdu le match aller à domicile, au Bernabéu 1-2, et ça va être très difficile avec les supporters, contre Manchester City, la ville, le climat... mais ce n'est pas impossible. Madrid a des joueurs avec beaucoup d'expérience comme Marcelo, Benzema, Courtois et ils ont l'habitude de jouer dans de grands matchs comme celui-ci", a analysé l’attaquant.

Et Benzema alors ?

"Sans Cristiano, Madrid sait ce qu'il a perdu, mais peut-être pas ce qu'il aurait pu gagner s'il était toujours là. Je pense qu'ils pensaient peut-être avoir un autre joueur comme Ronaldo, mais des joueurs comme lui ne viennent qu'une fois tous les 200 ans", a poursuivi le joueur togolais, qui estime que Benzema se débrouille bien en tant que leader d'attaque du Real depuis le départ de Cr7. "Quand Ronaldo est parti, il a dû assumer la responsabilité et je pense qu'il a très bien fait. Il a marqué beaucoup de buts, des buts importants donc il sera un danger, sans aucun doute''. Le Français et ses coéquipiers vont s'atteler à faire mentir les pronostics.