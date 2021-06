« Édouard Mendy est perfectible » : un spécialiste explique pourquoi

Devenu samedi le deuxième gardien de but africain à remporter la Ligue des Champions en Europe, Édouard Mendy s'attire les commentaires élogieux d'un spécialiste, qui l'estime néanmoins capable de progresser sur certains points. « C'est un exemple de résilience qui, en venant à Chelsea, prenait un risque sérieux. Par son sérieux, son talent, il a plané sur la concurrence et a largement contribué à la bonne fin de saison de son club en Premier League et à la victoire en Champions League », a salué Khadim Faye, interrogé par l'Agence de presse sénégalaise (APS).

« Il est perfectible dans son jeu au pied »

Pour l'ancien portier international sénégalais, devenu préparateur des gardiens à l'Académie Génération Foot, le dernier rempart des Blues peut encore améliorer certains aspects de son jeu. « Il est perfectible dans son jeu au pied et il doit encore plus peser dans la gestion de sa défense, il doit devenir le véritable patron. S'il arrive à mieux parler l’anglais, il pendrait plus d’assurance à ce niveau comme il l’avait fait en une saison à Rennes », a ajouté Khadim Faye, avant de conclure. « Tous les portiers africains doivent une fière chandelle à Édouard (Mendy) qui vient de démontrer qu’on peut s’imposer chez les plus grands. »