Touché samedi lors de la 10e journée de Bundesliga et la victoire du Borussia Dortmund contre Wolfsburg (3-0), Marco Reus n'est pas certain de pouvoir tenir sa place sur le terrain mardi soir, pour le compte de la 4e journée de Ligue des champions et la visite de l'Inter Milan au Signal Iduna Park.

"Je ne sais pas si Marco sera apte à jouer, a expliqué l'entraîneur Lucien Favre lors de la conférence de presse d'avant-match. Nous verrons après l'entraînement de ce lundi, ou même mardi".