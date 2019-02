Dortmund: Le BVB de Favre décimé par les blessures

Mercredi, à Wembley (21h), se disputera le choc entre Tottenham et Dortmund pour le compte des 8e de finale de la Ligue des champions. Une rencontre pour laquelle le Borussia devra se passer de son capitaine Marco Reus, blessé à une cuisse.

Plusieurs cadres manqueront également à l'appel comme Julian Weigl (grippe), Lukasz Piszczek (pied) et le buteur Paco Alcacer (épaule).

Une cascade de forfaits qui tombe au plus mauvais moment pour l'équipe de Lucien Favre.

