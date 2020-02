Si les blessures dans les rangs du Paris Saint-Germain sont très commentées, le Borussia Dortmund sera tout aussi amoindri – si ce n’est plus – pour le premier des chocs entre les deux clubs. Trois éléments importants vont manquer à l’appel pour l’aller le 18 février : le capitaine Marco Reus, le milieu Tomas Delaney et l’attaquant replacé au milieu Julian Brandt. Ce dernier, touché à un ligament d’une cheville lors de la défaite concédée face au Bayer Leverkusen, samedi en Bundesliga, devrait même manquer le match retour trois semaines plus tard, le 11 mars.



Brandt absent pour les deux matchs contre le PSG

Selon les informations de L’Équipe, l’international allemand ne sera pas remis sur pied pour la seconde manche contre le club de la capitale. Et cette absence est plus notable qu’elle n’y parait. Car Brandt, qui était au départ dans la rotation du secteur offensif, avait été repositionné dans l’entrejeu par Lucien Favre. Le technicien suisse va donc devoir réajuster ses plans dans cette double confrontation, que Dortmund n’aborde pas dans la peau d’un favori.