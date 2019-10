Difficile de faire pire que Garcia en C1

"Je suis arrivé dans un très grand club, bien organisé. On a de très bons joueurs et on doit devenir une bonne équipe, capable de jouer ensemble." Il est entendu que Rudi Garcia ne pouvait pas refuser l’Olympique Lyonnais ; le successeur de Sylvinho n’a sans doute jamais eu entre les mains un tel outil de travail. La question étant de savoir s’il sera à la hauteur des ambitions du club de Jean-Michel Aulas, qui concourt a minima sur les deux tableaux du championnat de France et de la coupe d’Europe.

En Ligue 1, l’ère Garcia a débuté de façon mitigée avec le nul (0-0) concédé à domicile contre Dijon, une lanterne rouge copieusement dominée, mais capable pourtant de tenir en échec cet OL habité par le doute et en panne d’efficacité, où les premiers changements tactiques, opérés d’une mi-temps sur l’autre contre le DFCO, avec un passage du 4-3-3 au 4-2-3-1, n’ont pas permis d’emporter le premier succès du nouveau venu. Et voilà déjà le retour de la C1 et de ses exigences.

Seulement 16,67% de victoires

Un terrain où Lyon a su relever la tête et pointe en tête de son groupe à égalité avec le Zénith, suite à la victoire signée à Leipzig (0-2). Mais une compétition où Garcia affiche un bilan tout à fait calamiteux. De Lille à Rome, la Ligue des champions n’a jamais souri à l’ex-entraîneur de l’OM… et le club phocéen n’est pour rien dans ces tristes états de service (*). Le technicien n’a plus fréquenté la reine des compétitions européennes depuis près de quatre ans et un dernier match avec la Roma face au Bate Borisov (0-0), le 9 décembre 2015.

Ses 24 matches dirigés ne lui ont permis d’enregistrer que 4 victoires (16,67%) pour 8 nuls (33,3%) et 12 défaites (50%). Garcia est le coach français (avec au moins 10 matches de C1 au compteur) au plus faible pourcentage de victoires, loin, très loin du trio de tête emmené par Zinedine Zidane (1er), devant Laurent Blanc (2e) et Paul Le Guen (3e), mais aussi derrière Gérard Houllier (5e), Jacques Santini (8e), Claude Puel (12e), Alain Perrin (14e) ou encore… Bruno Genesio (15e). Pire encore, les confrontations entre les équipes de Garcia et les grands d’Europe ont le plus souvent tourné au cauchemar avec Lille (6-1) contre le Bayern Munich, le 7 novembre 2012, ou avec Rome à nouveau face au club bavarois (1-7), le 21 octobre 2014, puis contre le Barça (1-6), le 24 novembre 2015. Un seul de ses quatre succès en C1 a été acquis avec plus de 2 buts d’écart, le 17 septembre 2014, face au CSKA Moscou (5-1). Une soirée d’exception, on l’aura compris, dans la triste carrière européenne de Garcia.

(*) Garcia, qui a échoué à qualifier l’OM pour la C1, a dû se contenter de la Ligue Europa, où il a emmené les Phocéens jusqu’en finale lors de l’édition 2017-2018 avec à la clé une défaite contre l’Atlético (3-0).