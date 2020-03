Sera-t-il perturbé ? Alors que le huitième de finale de Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund, mercredi soir au Parc des Princes, va se dérouler à huis clos en raison de l’épidémie de coronavirus, Angel Di Maria va voir ses habitudes dérangées. Car l’Argentin aime bien faire "tous les jours la même chose" a révélé son coéquipier Marcin Bulka à l'émission polonaise "Foot Truck" sur YouTube.





"Sa routine d'entraînement est très drôle. En salle, il doit toujours utiliser le même vélo. Une fois dans les douches, il y en avait sept de vides et Mitchel Bakker utilisait celle qu'Angel prend d'habitude. Il ne voulait pas en utiliser une autre et a dit à Bakker de sortir. J'ai dû expliquer à Mitchel que c'était la douche de Di Maria, parce qu'Angel ne parle toujours pas français après sept ans en France (bientôt cinq en réalité, ndlr)", s’amusait le troisième gardien parisien.

Et si ses petites habitudes peuvent faire sourire, sur le terrain,Presnel Kimpembe, qui le côtoie depuis 2015, est d’ailleurs toujours aussi "impressionné. C'est un joueur clé pour nous, un joueur très important. Avec une patte gauche vraiment incroyable, appréciait le défenseur francilien après la dernière victoire contre l’OM. Donc c'est un grand joueur, pour qui on a beaucoup de respect. Et on est tous très contents de l'avoir dans notre équipe."Mais comme nombre de ses coéquipiers, Di Maria, auteur d’une excellente première partie de saison, a déçu lors du huitième de finale aller de Ligue des champions. Il aura ainsi été l’un des joueurs parisiens les moins en vue à Dortmund, et compte bien se racheter au retour., et n’a plus joué depuis. Ce qui ne devrait pas empêcher le "chouchou" de Thomas Tuchel, que le technicien allemand avait convaincu de rester, de débuter. "Je l’adore", confirme l’ancien entraîneur de Dortmund, qui avait bien pu constater, notamment face à Bordeaux, que l'association de Di Maria avec Edinson Cavani, également pressenti pour débuter mercredi, fonctionnait toujours aussi bien."Ce n'est qu'un but. Si nous marquons un but, on sera en ballottage favorable. Dans ce premier match, nous n'avons pas bien joué. Nous nous sommes donnés à 100%, mais nous n'avons pas joué ce match comme ce que l'on faisait", a déjà annoncé sur beIN SPORTS "Angelito", plus motivé que jamais avant ce match retour.