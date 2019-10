Deux records de plus pour Messi

Trois minutes. C’est le temps de jeu qu’il a fallu à Lionel Messi pour trouver la faille, mercredi, à Prague. Et ainsi débloquer son compteur personnel en Ligue des champions cette saison après deux premiers matches sans qu’il ne parvienne à marquer, à Dortmund (0-0), où tout juste de retour de blessure, il n’était entré qu’à l’heure de jeu, puis face à l’Inter Milan (2-1).

Ce but inscrit en République tchèque, d’un joli plat du pied gauche après un échange avec Arthur, permet à Lionel Messi de détenir deux records supplémentaires. Il est en effet notamment devenu le premier joueur de l’histoire à marquer durant 15 saisons consécutives en Ligue des champions, lui qui a inscrit son premier but en C1 lors de la saison 2005-06.

Grâce à ce but inscrit chez le Slavia Prague, Lionel Messi a également désormais marqué contre 33 adversaires différents en Ligue des champions, ce qui lui permet de revenir à hauteur de Cristiano Ronaldo et Raul, qui se partageaient jusqu’alors le record en la matière. A noter que le Portugais pourrait toutefois rapidement détenir, seul, cette marque puisqu’un but, dans quinze jours, face au Lokomotiv Moscou lui permettrait de compter 34 victimes différentes en C1.

Par ailleurs, Lionel Messi affiche désormais 113 buts en 137 matches de Ligue des champions et n’est plus qu’à 14 unités du record de CR7…