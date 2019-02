Deschamps avec Mbappé derrière l'OL

Mbappé a été entendu. L'attaquant parisien avait appelé tout le football français à soutenir Lyon contre le Barça au sortir du huitième de finale aller de Ligue des champions gagné par le PSG à Manchester United (0-2). Son sélectionneur national a approuvé ce message lundi à Monaco. Didier Deschamps était présent en Principauté pour recevoir le prix Laureus de la meilleure équipe du monde en 2018.

"Il n'y a pas à se sentir inférieur ou à craindre quoi que ce soit."

"Je pense que ce qu'a voulu dire Kylian c'est que lorsqu'il y a une équipe française qui est sur la scène internationale et bien il faut être à fond derrière elle parce que c'est l’intérêt du football français, s'est exprimé "DD" au micro après avoir reçu un prix convoité également par les Golden State Warriors ou le Real Madrid. C'est le cas avec le PSG et ce sera le cas avec Lyon contre Barcelone. Il ne faut pas avoir peur. Le haut niveau, il n'y a pas à avoir de craintes. Il faut avoir confiance, tout faire. Après c'est un rapport de force mais il n'y a pas à se sentir inférieur ou à craindre quoi que ce soit. Même si on peut rencontrer des adversaires qui sont très forts."

Celui qui a été champion du monde comme joueur et sélectionneur sait que l'OL est capable de réussir un exploit devant Barcelone. Lui qui a déjoué les pronostics en 1998 comme en 2018. "Il y a besoin de cette unité, de ce soutien et de croire en nos propres chances parce que c'est l’intérêt du football français." Son adjoint Guy Stéphan sera d'ailleurs présent au Groupama Stadium pour superviser les internationaux français. Et soutenir l'OL.

Deschamps : "Lyon ne doit pas se sentir inférieur"