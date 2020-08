Des demies sans Messi ni Ronaldo, une première depuis 14 ans

Environ une semaine après Cristiano Ronaldo, éliminé avec la Juventus par l’Olympique Lyonnais, Lionel Messi a dit adieu à ses espoirs de conquête européenne. Pour l’Argentin, la sortie de route était même beaucoup plus douloureuse que pour son rival portugais puisque le Barça a vécu une humiliation histoire contre le Bayern (2-8). Le dernier carré de la compétition phare de l’Europe se jouera donc sans les détenteurs des 11 des 12 derniers Ballons d’Or.

La fin d’une époque ?

Il faut remonter à la saison 2005/2006 pour trouver la trace d’une fin de Ligue des Champions avec aucune de ses deux stars rendez-vous. A l’époque, Messi démarrait tout juste sa carrière barcelonaise et n’avait pas participé aux victoires contre l’AC Milan et Arsenal pour cause de blessure. Ronaldo, lui, était sorti dès les 8es avec Manchester United. Depuis cette année-là, chaque édition de C1 a donc vu au moins l’un des deux s’inviter en demies. Ça ne sera donc pas le cas cette fois. Comme un symbole de cette année 2020, décidément pas comme les autres. Est-ce annonciateur de la fin de l’immense rivalité entre les deux hommes ? On pourrait le redouter.