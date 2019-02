"Dembélé n'est pas le seul à arriver en retard"

Inviter à évoquer le cas Ousmane Dembélé dans le cadre de son entretien accordé au quotidien Le Figaro, avant le 8e de finale aller de Ligue des champions face à l'OL ce mardi, au Groupama Stadium (21h), Josep Maria Bartomeu, le président barcelonais, dédouane le jeune champion du monde tricolore : "Ce n’est pas le seul à arriver en retard. Et ce n’est pas si grave. C’est une affaire entre les joueurs. Ils ont des amendes, et après ils font des dîners avec la cagnotte…", relativise-t-il.

"On les accompagne dans leur vie professionnelle et personnelle s’ils en expriment le besoin."

"Le Barça a l’obligation de prendre soin de tous ses joueurs. Ils savent qu’on est là pour les aider dans leur formation, mais aussi dans leur vie quotidienne. Dans le cas de Dembélé, on lui a apporté l’aide qu’il nous a demandée. Nous sommes discrets, mais c’est vrai qu’on se préoccupe de leur confort. Qu’ils aient un logement qui leur convienne, une bonne école pour leurs enfants…" Et quant à savoir si cela ne ressemble pas à de l'assistanat pour des joueurs déconnectés des réalités... "Pas exactement. On ne fait pas leur travail à leur place, mais on les accompagne dans leur vie professionnelle et personnelle s’ils en expriment le besoin."