Dembélé, c’est l’heure !

"Je ne me mets pas de pression, j'ai aidé le collectif lors des matches précédents. Je ne me fais pas de souci et lorsque l'occasion se présentera, je saurai la saisir." Confiant, Moussa Dembélé. Présent en conférence de presse mardi, à la veille d’un déplacement à Saint-Pétersbourg qui pourrait se révéler décisif, l’attaquant lyonnais, meilleur buteur de Ligue 1 avec dix réalisations, a évoqué sa période de disette en Ligue des champions.





Depuis son seul et unique but en C1 avec l’OL, en octobre 2018 face au Shakhtar Donetsk, il n’a ainsi jamais réussi à y marquer à nouveau. Soit une série de neuf matches consécutifs sans but dans la prestigieuse compétition européenne, où il s’était définitivement révélé en septembre 2016 avec son doublé face à Manchester City, alors qu’il portait les couleurs du Celtic. Et le club rhodanien aurait bien besoin d’une prestation de ce genre mercredi soir sur la pelouse du Zénith.

Garcia croit en lui

Car les hommes de Rudi Garcia, qui occupent actuellement la deuxième place du Groupe G, obtiendraient leur billet pour les huitièmes de finale en cas de succès en Russie. Alors qu’une défaite leur compliquerait sérieusement la tâche, et permettrait à leurs adversaires du soir de les rejoindre au classement avant la dernière journée. Mais ils devront faire sans leur talisman Memphis Depay, touché à une cuisse, un Néerlandais buteur à quatre reprises en autant de matches de Ligue des champions cette saison.

"Je ne vais pas m’apitoyer sur les absences. Je me concentre sur les joueurs présents. Moussa Dembélé est notre meilleur buteur. Il saura prendre les occasions quand elles se présenteront. J’ai confiance en mes joueurs. On a les moyens de gagner ici", a affirmé le coach lyonnais, qui semble plus croire en Dembélé que son prédécesseur Sylvinho. Un meilleur buteur qui a également évoqué l’absence de l’ancien Mancunien, et se veut confiant : "La perte de Memphis Depay est un gros coup dur pour nous. Mais on a un groupe avec des joueurs de qualité, et il sera bien remplacé."