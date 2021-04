De Bruyne changera-t-il vraiment tout face au PSG ?

Pep Guardiola s'est montré très clair, vendredi en conférence de presse : la Ligue des Champions, si elle est moins importante que la Premier League aux yeux des Citizens, l'est plus que la Carabao Cup. Alors, si Sergio Agüero et Kevin de Bruyne postulent éventuellement à la finale de dimanche face à Tottenham, c'est surtout la demi-finale aller de C1 de mercredi à Paris qui apparaît comme le réel objectif pour eux. Si personne ne se blesse contre les Spurs, Manchester City devrait donc être au complet pour affronter le club de la capitale au Parc des Princes.



Même si ce n'est pas très sportif, les supporters du Paris Saint-Germain espéraient forcément que l'absence de De Bruyne s'éternise suffisamment, d'autant qu'elle semblait dans un premier temps pouvoir durer sur les deux matchs. Touché à la cheville la semaine dernière contre Chelsea, lors de l'élimination en demi-finales de FA Cup (1-0 pour les Blues), le Belge pourrait donc avoir connu beaucoup plus de peur que de mal, et avoir manqué seulement une seule rencontre - celle de mercredi en Premier League, à Aston Villa (1-2).

[📺 LIVE] ⚽ #FACup

😫 Grosse frayeur pour Manchester City !

😬 Kevin De Bruyne sort touché à la cheville à 10 jours du choc face au PSG ! pic.twitter.com/s8fpYESUyv

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) April 17, 2021





Absent finalement moins d'un mois au coeur de l'hiver, de mi-janvier à mi-février, lorsqu'il avait été blessé à la cuisse, c'est en 2018 que De Bruyne avait connu sa plus longue indisponibilité : au sortir du Mondial, il avait raté quasiment les quatre premiers mois de compétition (d'août à décembre), ne revenant que pour deux semaines en octobre avant de rechuter. Si les chiffres sont parlants en Premier League, les Citizens gagnant plus et perdant moins avec lui depuis son arrivée en 2015 (70% de victoires contre 68%, 14% de défaites contre 23%), ce n'est pas aussi frappant en Ligue des Champions. En 40 matchs avec le Belge, ils ont ainsi enregistré 65% de victoires et 23% de défaites. Or, en 19 rencontres sans lui, ils ont certes moins gagné (58%) mais surtout beaucoup moins perdu (11%).



Enfin, puisqu'on se rassure toujours comme on peut, les Parisiens peuvent se raccrocher à une branche, pas la moins anodine : De Bruyne était toujours là lors des récents échecs répétés de City en C1, que ce soit contre le Real Madrid en 2016, Monaco en 2017, Liverpool en 2018, Tottenham en 2019 ou l'OL l'an dernier. Lors de ces neuf matchs couperets, il n'a même influé sur le résultat qu'à deux reprises, avec trois passes décisives lors de la défaite 4-3 à Tottenham et un but à l'occasion du revers 3-1 devant Lyon. Impliqué sur 20% des buts de Manchester City, toutes compétitions confondues, depuis l'arrivée de Pep Guardiola (138 sur 693 en 214 matchs, répartis en 49 buts et 89 passes), il est enfin le leader de l'équipe cette saison à égalité avec Phil Foden, les deux compères étant chacun concernés sur 24 buts.

63 - Face à Liverpool, Kevin De Bruyne 🇧🇪 a délivré sa 63e passe décisive lors de son 150e match de Premier League 🇬🇧. Il a délivré plus de passes décisives que tout autre joueur après ses 150 premiers matches dans l’histoire de la compétition. Maestro. pic.twitter.com/EPaNDrkKmf

— OptaJean (@OptaJean) July 3, 2020