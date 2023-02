Danilo Pereira : "Je pense que c’est possible"

Ce mercredi soir, le Paris Saint-Germain s’est incliné au Parc des Princes face au Bayern dans cette confrontation aller en Ligue des Champions (0-1). Un revers qui oblige le club de la capitale à réaliser un exploit à l’Allianz Arena dans 3 semaines. Danilo a évoqué la prestation collective du PSG lors de cette rencontre.

Danilo regrette le manque de finition du PSG

« C’était un match dur de Ligue des Champions. On a fait un bon match, on a été un peu meilleurs avec le ballon. Notre première mi-temps, on a bien défendu et nous avons bien réussi à lancer des contre-attaques mais on ne finissait pas les actions. On aurait dû tirer au but plus souvent aussi mais c’est la Ligue des Champions. Je pense que c’est possible (gagner à Munich, NDLR). On ne doit pas avoir peur, être plus offensif. Les 15 dernières minutes ont été bonnes avec Kylian » constate-t-il.