Ce mardi soir, le PSG affronte le Bayern Munich en quart de finale retour de la Ligue des Champions (21 heures). Victorieuse à l'aller en Allemagne (2-3), l'équipe dirigée par Mauricio Pochettino a pour ambition de se qualifier pour la suite de la compétition, et du même coup éliminer son bourreau de la saison passée, qui avait triomphé en finale de l'édition précédente (1-0). Privé de Marquinhos, son capitaine, forfait pour blessure, le club francilien évoluera avec Danilo Pereira dans l'axe de la défense. L'ancien joueur de Porto sera épaulé par Presnel Kimpembe. L'entrejeu, lui, sera articulé autour du double pivot composé par Leandro Paredes (suspendu à l'aller) et Idrissa Gueye. Comme attendu, Marco Verratti débutera sur le banc, au même titre qu'Alessandro Florenzi, les deux joueurs sont diminués par le Covid-19. Devant, Angel Di Maria, Neymar, Julian Draxler et Kylian Mbappé auront la mission de faire la différence face à Manuel Neuer.

Choupo-Moting encore titulaire

Quel sera le onze de départ ce soir ? 📋



Voici la réponse 👇#𝐏𝐒𝐆𝐅𝐂𝐁 | 🏆 #UCL pic.twitter.com/63LT7MS7GY

— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 13, 2021

Le Bayern Munich, champion d'Europe en titre, aura donc une pression forte sur les épaules et devrait rapidement se mettre en avant durant le match. L'équipe dirigée par Hansi Flick ne comptera pas sur son plein potentiel offensif, étant donné que Robert Lewandowski et Serge Gnabry sont forfaits, mais elle aura tout de même une force collective à afficher. Les présences de David Alaba, Thomas Müller, Leroy Sané, ou encore Kingsley Coman et Joshua Kimmich sont là pour en témoigner.Navas - Dagba, Danilo, Kimpembe, Diallo - Gueye Paredes - Di Maria, Neymar, Draxler – Mbappé.: Neuer - Pavard, Boateng, Hernandez, Davies - Kimmich, Alaba - Sané, Müller, Coman - Choupo-Moting.