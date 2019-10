Cruelle soirée pour Lopes

Anthony Lopes, promu capitaine pour l’occasion par Rudi Garcia, ne s’en cachait pas: l’international portugais allait vivre une soirée quelque peu particulière à Lisbonne. "C’est un peu plus spécial pour moi, c’est sûr. Je connais très bien ce stade et quelques joueurs ici. Je suis content de revenir ici. J’ai beaucoup d’images qui me reviennent en étant là. Mais je ne pense qu’au club pour le moment", avait-il ainsi confié en conférence de presse à la veille du match.

Mais cette soirée spéciale a malheureusement tourné au cauchemar pour le gardien lyonnais. Le ton avait été donné dès la 4e minute avec ce but de Rafa Silva sur lequel le natif de Givors, abandonné par sa défense, ne pouvait pas faire grand-chose. Mais le pire allait intervenir dans les toutes dernières minutes de la rencontre alors que l’OL, grâce à Memphis Depay, était enfin parvenu à égaliser. Excentré dans sa surface, Anthony Lopes ratait en effet sa relance à destination de Thiago Mendes, ce dont profitait Pizi pour frapper en première intention dans le but vide (2-1).

Les dernières minutes de la rencontre ne permettaient pas à l’OL de revenir une nouvelle fois au score et c’est donc un Anthony Lopes forcément abattu qui a quitté la pelouse du Stade de la Luz. Et ce malgré le soutien de ses partenaires. "Il ne faut pas en vouloir à Antho, ça arrive les erreurs…", a ainsi assuré Léo Dubois sitôt la rencontre terminée au micro de RMC Sport. "Je ne l’ai pas encore vu car il est au contrôle anti-dopage, après je vais m’empresser d’aller le voir, pour le réconforter. Tout le monde peut faire une erreur. On est avec lui, a renchéri dans la foulée Rudi Garcia, bien conscient de l’apport du gardien portugais. Ça peut arriver, on ne lui en veut pas. Il a été victime de vouloir jouer trop vite. Il voulait qu’on marque un deuxième but et il s’est un peu précipité. On ne peut rien faire contre une erreur individuelle. J’ai confiance en lui pour qu’il nous fasse gagner plein de points comme il le fait chaque saison."