Les matchs se suivent et ne se ressemblent pas pour Cristiano Ronaldo. Auteur d'un splendide triplé quelques jours plus tôt face à Tottenham (3-2), le joueur de Manchester United est passé à côté de son match, en même temps que ses partenaires, ce mardi en huitièmes de finale retour de Ligue des champions. Résultat, les Red Devils ont été sortis de la compétition par l'Atlético Madrid, et pour le Portugais, c'est une saison blanche qui se profile. Du jamais vu pour lui depuis très longtemps.

Une première en douze ans

Depuis plus d'une décennie plus exactement, puisque la dernière saison durant laquelle CR7 n'avait rien gagné était celle de 2009-2010. Et il était déjà à Manchester United. Douze ans plus tard, rebelote pour Ronaldo puisque cette saison, le club mancunien a déjà été sorti de toutes les coupes dans lesquelles il était engagé et est depuis longtemps hors-jeu en championnat, avec pour l'heure vingt points de retard sur Manchester City. Si Lionel Messi peut encore espérer glaner un titre de champion de France avec le Paris Saint-Germain, Cristiano Ronaldo devra prendre son mal en patience en attendant la saison prochaine.