Cristiano Ronaldo, Old Trafford est son jardin

Comme dans un rêve. Certains avaient espéré le moment, revoir Cristiano Ronaldo sous le maillot de Manchester United. Le Portugais a offert mieux que cela, un doublé pour son premier match de retour face à Newcastle, le 11 septembre dernier. Le moment était beau, empli de souvenirs, d'émotion, de classe également mais aussi d'amour entre un public et un joueur qui n'ont jamais cessé de s'aimer. À Old Trafford, le N°7 s'est rappelé à ses bons souvenirs de buteur, lui qui en a inscrit 118 entre 2003 et 2009. Dans la foulée de ses « débuts » idylliques avec les Red Devils, CR7 a marqué quelques jours après en Ligue des Champions contre les Young Boys de Berne malgré la défaite des siens (1-2) avant de trouver une nouvelle fois le chemin des filets contre les Hammers (victoire 2-1). Ce mercredi soir lors de la deuxième journée de Ligue des Champions, l'ex gloire du club et entraîneur Ole Gunnar Solskjaer aura besoin des services de son coéquipier d'antan pour remettre Manchester United sur les rails après cette entame de campagne de C1 ratée. Face à Villarreal ce mercredi soir (beIN Sport 3), vainqueur de la Ligue Europa l'an dernier, la formation anglaise doit l'emporter d'autant qu'elle reste sur une défaite contre Aston Villa le week-end dernier. En conférence de presse, le technicien norvégien a rappelé toute l'importance prise par Cristiano Ronaldo. « Oui, bien sûr, Cristiano, on peut presque dire que quand on commence avec lui, c'est presque un but garanti. Il a ce bilan dans sa carrière de buts et 13 buts en 14 ou 15 matches contre Villarreal, cela signifie qu'il aime jouer contre eux. Donc ça ne va pas être facile, mais ça ne va pas être facile non plus de jouer contre Cristiano. »

Une faim jamais rassasiée

Homme fort de Man U à l'époque puis du Real Madrid et enfin de la Juventus, Cristiano Ronaldo n'en reste pas moins un mordu de football dont l'envie incommensurable de briller est son leitmotiv. Son entraîneur tend à rappeler qu'il lui faut encore appréhender l'équipe et sa façon de jouer. « Il est déterminé à marquer des buts à chaque fois qu'il entre sur le terrain. Je sais que nous allons nous améliorer avec Cristiano. Plus il apprendra à connaître l'équipe et notre façon de jouer, plus nous nous améliorerons et plus il aura de buts et d'occasions. » Pour autant, gérer un joueur comme CR7 au quotidien n'a rien d'une chose aisée tant le Portugais, à la carrière longue comme le bras, est intransigeant et caractériel. Il y a quelques jours, il a d'ailleurs fait parler de lui dans la presse anglaise puisqu'il imposerait à ses coéquipiers, un régime strict et aurait convaincu les chefs cuisiniers du club de préparer des menus spéciaux, notamment à base de calamar dont certains joueurs ne sont pas adeptes... Mais on ne critique pas un joueur de ce calibre ou du moins, ils sont peu à s'y risquer... Au micro de l'UTD Podcast, Sir Alex Ferguson s'est laissé aller à une envolée dithyrambique au sujet de son ancien protégé : « Vous avez vu ce samedi que c'était comme Jules César entrant dans Rome après la victoire. « Je suis venu, j'ai vu, j'ai conquis ». [...] Je veux dire, pour quiconque est un fan de United, nous aurions pu avoir un million de personnes là-dedans, sans aucun doute, car il y en avait tellement dehors, des centaines dehors. Beaucoup de gens disaient qu'il était un plongeur et c'était un peu le cas, mais après cela, il attaquait les défenseurs et tout ce qu'il lui fallait, c'était un coup de pouce et il passait devant eux. Il attaquait avec une vitesse incroyable. Je pense que la connaissance croissante de son jeu est dû au fait qu'il soit né avec un objectif. Il s'est sacrifié pour être le meilleur. » Adoubé lors de son départ pour l'Espagne, Cristiano Ronaldo est toujours le maître du Théâtre des rêves aujourd'hui.