Cristiano Ronaldo heureux de retrouver la Ligue des Champions

Mercredi soir, à l’occasion des 8es de finale aller de la Ligue des Champions, la Juventus de Turin rend visite au FC Porto. Même s’ils restent sur un faux-pas en championnat, les Bianconeri sont heureux de retrouver cette épreuve. Et c’est le cas à plus forte raison de Cristiano Ronaldo, la star de l’équipe et qui a une attirance particulière envers la C1.



Ronaldo et la Juventus visent « plus haut chaque année »

Dans un message posté sur Instagram, Cristiano Ronaldo a indiqué à quel point il était content de regoûter à ce qu’il considère comme la crème des compétitions. « C'est ça la Ligue des Champions: les huitièmes de finale, a-t-il tonné pour commencer. C'est comme si une autre compétition commençait à partir de ce moment et que tout le monde devait livrer son meilleur football, car chaque détail peut faire la différence. Au cours des deux dernières années, nous sommes rentrés chez nous plus tôt que prévu, mais nous continuons à viser plus haut chaque saison et cette année ne fait pas exception. Demain, nous avons un match très important contre une équipe très forte et je ne peux qu'espérer que ce sera le début de la longue marche que nous voulons faire jusqu'à la finale. Respect de l'adversaire, ambition de la victoire et concentration à 100% sur nos objectifs ».