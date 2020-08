Cristiano Ronaldo, et Lyon, une histoire qui dure

L'Olympique Lyonnais a une place particulière dans la carrière de Cristiano Ronaldo. Et pas uniquement à cause de la célèbre anecdote de son transfert avorté à l'OL en 2003. Ce vendredi, c'est la 12eme fois que le Portugais va croiser la route des Gones en Ligue des Champions. C'est bien simple, c'est un record. En C1, le quintuple vainqueur de l'épreuve a plus joué contre Lyon que contre n'importe quelle autre formation européenne.

Avec Manchester, le Real Madrid ou la Juventus Turin, CR7 est toujours passé par la capitale des Gaules. Un adversaire qui lui a pourtant souvent donné du fil à retordre. Sa première visite sur les rives du Rhône remonte à septembre 2004. Le match s'était terminé sur un score nul : 2-2. Ce soir là, il avait servi Ruud van Nistelrooy à deux reprises pour qu'il réponde aux buts de Cris et Pierre-Alain Frau.



En onze matchs joués contre l'OL, Cristiano Ronaldo n'a marqué que quatre fois. A titre de comparaison, il a atteint ce même total en seulement deux rencontres contre Marseille. Mais s'il a relativement peu marqué contre le septuple champion de France, l'attaquant a souvent été décisif. Avec six offrandes, il détient son record de passes décisives contre Lyon.

Il y a dix ans, CR7 marquait en vain face à l'OL



D'un point de vue collectif, le natif de Madère ne garde pas que des bons souvenirs de ses matchs contre Lyon. Si le bilan de 5 victoires, 4 nuls et 2 défaites est positif, Lyon peut se féliciter d'avoir souvent embêté ses équipes. Seul l'AC Milan a plus souvent triomphé d'une équipe de Cristiano Ronaldo en Ligue des Champions. Une mauvaise nouvelle tout de même pour les hommes de Rudi Garcia : le quintuple Ballon d'Or n'a jamais perdu en recevant l'OL.

Il n'a jamais passé une double-confrontation contre Lyon sans être décisif non plus. De quoi annoncer un réveil pour le match de ce vendredi soir. Même s'il pourrait être vain en cas de répétition du scénario d'il y a dix ans. Défait au match aller à l'extérieur (1-0), le Real Madrid n'avait pas su profiter du but de Cristiano Ronaldo au retour et avait été éliminé dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. A l'époque, Lyon avait atteint le dernier carré. Mais c'était un autre temps, une période où quelques années auparavant, l'OL pouvait courtiser le futur meilleur joueur du monde.

