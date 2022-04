Courtois espère un retour en douceur à Chelsea

Le gardien de but belge du Real Madrid espère qu'il ne recevra pas un mauvais accueil de la part de ses anciens supporters à Chelsea. Le Real espère prendre sa revanche sur les Blues pour la défaite en demi-finale de la Ligue des Champions en 2020/21, et il sera impératif que la bonne forme de Courtois continue. "J'espère qu'ils ne me hueront pas, mais on ne sait jamais", a déclaré Courtois au site officiel du Real Madrid.

Courtois a rêvé du Real

"Je suis préparé à tout ce qui peut arriver et nous devrons voir comment cela se passe. J'espère que c'est un retour heureux à Stamford Bridge. Nous sommes maintenant des rivaux. Ils voudront gagner et c'est la même chose pour moi aussi et donc je ne m'attends pas à des applaudissements de la part des fans." En quittant Chelsea pour les Merengues, Courtois admet que c'était un rêve devenu réalité, et un rêve qu'il n'avait tout simplement jamais envisagé pour lui. "Quand j'arrive sur le terrain d'entraînement et que je vois le badge du Real Madrid, je me dis parfois : Pincez-moi ! Ce n'est pas un rêve, n'est-ce pas ?" a-t-il ajouté. "Même dans mon rêve le plus fou, je n'aurais jamais pu imaginer que je jouerais un jour au Real Madrid."