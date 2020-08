Coupes d'Europe : Les cartons jaunes annulés après les huitièmes

Les dérogations exceptionnelles en cette période très particulière, liée à la crise du Covid-19 et ses différentes répercussions sur la saison du football, s’accumulent. Après l’autorisation d’effectuer cinq changements par match dans les différentes compétitions, il a été décidé au niveau européen d’annuler le compteur des cartons jaunes dès le déroulement des huitièmes de finale. En Ligue des Champions comme en Ligue Europa, les menacés de suspension à l’entame des quarts ne le sont plus. En revanche, ceux qui étaient suspendus pour les quarts le sont toujours.



« Exceptionnellement, les suspensions non purgées suite à des avertissements répétés et tous les cartons jaunes sont annulés à la fin des matches de barrage. Ils ne sont pas reportés dans la phase de matches de groupe. De plus, tous les cartons jaunes sont annulés à l’issue des huitièmes de finale. Ils ne sont pas reportés dans les quarts de finale », a fait savoir le communiqué.

Neymar et Bernat soulagés

Il s’agit là d’une bonne nouvelle pour tous les participants, et en particulier pour les deux clubs français. Pour Paris, par exemple, cela signifie que Neymar et Juan Bernat, qui étaient à un jaune de se retrouver en tribunes, ne joueront pas le match contre l’Atalanta avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Cela ne change rien par contre pour Angel Di Maria, qui va bien manquer l’opposition face aux Lombards.