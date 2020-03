Coronavirus : une décision mardi matin pour un Barça-Naples éventuellement à huis clos ?

Le Barça pourrait lui aussi, comme le PSG face au Borussia Dortmund, devoir jouer sans le soutien de ses supporters en huitième de finale retour de la Ligue des champions contre Naples, le 18 mars prochain au Camp Nou. Selon les informations de Mundo Deportivo, quotidien catalan orienté sur le suivi du club blaugrana, une décision devrait être prise mardi matin concernant la tenue de ce match à huis clos ou non.

En Espagne, Valence jouera aussi son match à huis clos





Les autorités seraient, toujours selon la même source, favorables au déroulement du match sans supporters au sein du Camp Nou. Òscar Grau, directeur général de l'entité barcelonaise, se réunira au siège de la généralité de Catalogne. Il est à noter que le huitième de finale retour de Ligue des champions entre Valence et l'Atalanta Bergame, prévu mardi soir en Espagne, se jouera à huis clos, comme celui entre le PSG et Dortmund, au Parc des Princes le lendemain. Le Barça préférerait jouer avec son public mais, au vu de la situation, il devrait se conformer à la décision prise par les autorités selon le Mundo Deportivo. Pour rappel, le Barça avait obtenu un match nul en Italie lors du match aller (1-1) grâce à un but décisif d'Antoine Griezmann lors d'une prestation très terne de son équipe. Le Barça est à la recherche d'un sacre en Ligue des Champions depuis 2015.