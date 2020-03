Coronavirus : Les ultras de l'Atalanta Bergame font un don de 40 000 euros à l'hôpital

Les ultras de l'Atalanta Bergame savent faire passer les intérêts généraux en première position. Avant la nouvelle prestation énergique et victorieuse offerte par les joueurs de l'équipe transalpine face à Valence (4-3), mardi soir en huitième de finale retour de la Ligue des Champions, les supporters ont transmis un joli message de solidarité. Alors que le match s'est déroulé à huis clos en raison de l'épidémie du coronavirus et que l'Italie est particulièrement touchée, les Ultras ont annoncé un don futur pour l'hôpital de Bergame. Un don dont la somme correspond à ce qu'aurait engendré un déplacement en Espagne, dans le stade Mestalla.

L'Atalanta a pris les devants après la qualification



« Ce soir, nous aurions dû vivre l’une des plus belles soirées de notre histoire, mais l'urgence actuelle remet tout en perspective, a fait savoir le groupe ultra sur son compte Facebook. En ce moment, dans notre ville, notre région, il y a des héros qui luttent et travaillent pour la santé de tous, malgré le manque de ressources et des gardes interminables. C’est pourquoi nous avons décidé de faire don du montant total de nos billets visiteurs à l’hôpital de Bergame, et dans les prochains jours, nous réaliserons le virement de 40 000 euros. »



Au terme du match, et dans l'optique de ne pas accélérer la propagation du coronavirus, l'Atalanta a demandé aux supporters de ne pas fêter la qualification obtenue face à Valence (4-1, 4-3) par des regroupements. « Conformément à l'arrêté ministériel du 9 mars, et dans le but de protéger la santé publique, l'Atalanta invite tout le monde à ne pas créer de rassemblements dans le centre de Bergame », a indiqué le club sur son compte Twitter.