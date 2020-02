Coronavirus : les supporters de la Juventus seront bien présents à Lyon / Ligue des Champions

Alors que le coronavirus frappe le Nord de l’Italie, quatre rencontres de Serie A ont été reportées lors du week-end qui vient de s’écouler. Mercredi soir, la Juventus Turin se déplacera de son côté à l’Olympique Lyonnais, dans le cadre des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. Mais selon L’Equipe, qui a obtenu la confirmation des autorités, aucun arrêté d’interdiction de déplacement des supporters italiens n’était envisagé lundi après-midi. Des supporters visiteurs qui se compteront par milliers dans les rues de Lyon puis au sein du Groupama Stadium. « Il y a des relations constantes entre l'État, la Préfecture du Rhône, l'Agence régionale de santé et l'UEFA », ont insisté les autorités auprès du quotidien. La tenue de la rencontre n’a, elle non plus, pas été remise en cause.

