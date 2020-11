Conte l'a mauvaise envers l'arbitrage

Arturo Vidal avait multiplié les provocations et autre montages avant ce duel importantissime entre le Real Madrid et l'Inter Milan à Giuseppe Meazza, mercredi soir. Mais le club merengue a pris l'avantage peu après l’entame grâce à un penalty d'Eden Hazard, alors que Vidal a lui été expulsé à la demi-heure de jeu après une succession de cartons jaunes. Recruté par Antonio Conte pour apporter de l'expérience à son groupe, le Chilien en a sérieusement manqué.

Mais le coach italien préfère tancer l'arbitre après ce camouflet : "Ne parlons pas de l'arbitrage, même s'il faut être intelligent et ne pas ruiner des matchs ainsi. Je ne sais pas ce qu'a dit Vidal à l'arbitre mais laisser une équipe à dix à la 33e minute, c'est la tuer, a regretté le bouillant coach lombard en conférence de presse. Seul le temps va nous aider à grandir et mieux gérer ce type de matchs. Il est déjà difficile de jouer contre une équipe du niveau du Real Madrid, ensuite quand avec un but de retard et à dix après une demi-heure, la montagne devient très difficile à escalader."