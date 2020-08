Absent lors des dernières sorties du FC Barcelone en Liga pour cause de blessure, Antoine Griezmann sera titulaire face à Naples ce samedi (21h00). L'international français composera le trident offensif en compagnie de Lionel Messi et de Luis Suarez. Les Partenopei évolueront également en 4-3-3, avec la recrue hivernale Diego Demme dans l'entrejeu et une charnière Kalidou Koulibaly - Kostas Manolas. Découvrez les compositions de départ de ce match.

FC Barcelone : Ter Stegen - Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba - Sergi Roberto, Rakitic, F.de Jong - Messi (cap), Luis Suarez, Griezmann

Naples : Ospina - Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui - Fabian Ruiz, Demme, Zielinski - Callejon, Mertens, Insigne (cap)