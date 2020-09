Comment Hansi Flick a motivé son Bayern face au PSG

Il y a ceux qui utilisent les discours. Des mots puissants pour véhiculer des émotions qui ne le sont pas moins et pénétrer les esprits d'un auditoire par le moyen le plus direct. Il y a ceux qui utilisent les images, montrant aux joueurs ce qu'ils sont et ce qu'il dégagent pour les pousser à aller plus loin. Et il y a Hansi Flick. Le coach du Bayern Munich a utilisé des images... des proches de ses joueurs pour les motiver avant la finale de C1 remportée face au PSG comme il la dévoilé à Sport Bild.

Le secret ? Montrer les proches des joueurs

"On a montré à l'équipe une vidéo de motivation émotionnelle, dans laquelle les épouses et les familles des joueurs apparaissaient également'', a ainsi indiqué le coach allemand, qui révèle que "l'idée est née au cours des dernières semaines. il y a tellement de gens qui nous soutiennent dans notre environnement. Ce ne sont pas seulement les entraîneurs, les assistants ou le staff qui font leur travail, mais aussi les familles qui soutiennent les joueurs. Nous voulions nous assurer que les personnes les plus proches aient quelque chose à dire à leurs proches dans leur langue locale. Nous avons montré cette vidéo aux joueurs lors de la réunion de l'équipe à l'hôtel avant de monter dans le bus pour la finale". Résultat : le Bayern a remporté la 6e C1 de son histoire aux dépens de Paris.