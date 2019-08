Comme on se retrouve...

Il y avait Barcelone et Chelsea. Le Paris Saint-Germain est en train de se trouver un nouveau grand copain en Ligue des champions, et il est de taille: le Real Madrid. C'était clairement, et de très loin, l'équipe à éviter dans le chapeau 2, et les Parisiens ont donc tiré le gros lot. Les deux formations s'étaient déjà affrontées en poule, en 2015, avec un 0-0 au Parc (troisième journée) puis une victoire des Madrilènes 1-0 au retour (quatrième journée). Et bien sûr, il y a eu les huitièmes de finale en 2018.

Neymar n'avait joué que la première manche à Bernabeu, marquée par une défaite du PSG 3-1 alors qu'Adrien Rabiot avait ouvert le score. Au retour, les Madrilènes avaient confirmé en s'imposant 2-1. Ces dernières années, retrouver le Paris Saint-Germain est donc une bonne nouvelle pour la formation espagnole, puisqu'elle a ensuite remporté la compétition (en 2016 comme en 2018). A priori, c'est donc un mauvais tirage pour le club de la capitale, mais celui-ci sera aussi opposé à Bruges et au Galatasaray.

Pour le Club Bruges, les retrouvailles s'annoncent belles du côté de Thomas Meunier. Il fallait surtout éviter l'Inter et Valence dans le chapeau 3. En revanche, le Galatasaray Istanbul n'était peut-être pas la formation la plus facile du chapeau 4, puisqu'il y avait aussi le Slavia Prague, Genk (impossible avec Bruges) voire le Lokomotiv Moscou. Comme toujours, c'est surtout le déplacement en Turquie qui s'annonce ardu. On attend désormais le calendrier complet, qui aura aussi son importance.

Le groupe A

PSG

Real Madrid

Bruges

Galatasaray