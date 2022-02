CM des clubs : Chelsea rejoint Palmeiras en finale

. Présent lors de la Coupe du monde des clubs en tant que vainqueur de la dernière édition de la Ligue des Champions, le club anglais a disputé ce mercredi soir sa demi-finale face à Al Hilal, qui a remporté la Ligue des Champions asiatique en 2021. Sans la présence de Thomas Tuchel sur le banc - touché par le Covid-19 - les Blues ont tardé avant d'ouvrir la marque. L'entame de l'actuel troisième de Premier League a été pour le moins intense, mais par manque de précision dans le dernier geste, Chelsea a péché devant le but adverse.C'est sur une grande maladresse défensive de son adversaire que Chelsea a d'ailleurs ouvert le score.. Le club saoudien, entraîné par Leonardo Jardim - ancien entraîneur de l'AS Monaco - a eu quelques occasions face à une arrière-garde permissive mais le tir d'Al-Dawsari a été trop enlevé (36ème). Menant au score à la pause, Chelsea a évolué avec N'golo Kanté sur le terrain au retour des vestiaires. Le champion du monde 2018 a remplacé Jorginho et a pu bénéficier de temps de jeu bienvenu, dans une période plus compliquée pour lui.Bousculés, les Blues auraient pu céder sans la belle intervention d'Arrizabalaga devant Marega (63ème) ou son arrêt encore plus impressionnant afin de détourner le ballon frappé par Kanno, en direction de la lucarne (69ème). Fort heureusement pour eux, les Blues ont su tenir le coup jusqu'à la fin de la rencontre afin de se hisser au tour suivant dans ce tournoi. Si Manchester United (2008) et Liverpool (2019) ont déjà remporté ce Mondial des clubs, les Blues n'avaient pu le faire, en 2012.