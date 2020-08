Claude Puel (ASSE) y croit pour Lyon face à la Juve

La Juventus vient de remporter un 9e titre de rang au terme d'une campagne laborieuse agrémentée d'une fin de saison très mitigée. Nanti d'une avance d'un but en 8e de finale aller de C1 face aux Turinois, l'OLympique Lyonnais peut être confiant pour le retour de l'avis de plusieurs observateurs. Claude Puel en fait partie. L’entraîneur de l’AS Saint-Etienne voit en effet un exploit de l'OL contre la Juve et s'estime confiant pour le PSG face à l'Atalanta.

Claude Puel confiant pour les clubs français

"Je pense que oui, le PSG est favori. Surtout dans la mesure où je pense qu’ils vont récupérer Kylian Mbappé. Les Parisiens sont moins attachés aux aspects physiques parce qu’ils ont une telle disponibilité pour le porteur de balle et tellement de jeu. Ils peuvent récupérer en ayant la possession du ballon avant de percuter. Je pense qu’ils seront prêts et l’Atalanta a aussi marqué des signes de fatigue assez évidents. Je pense que cela va être ouvert mais avec un côté beaucoup plus positif pour Paris", a analysé l'entraîneur stéphanois au micro de RMC, lui qui s'est également penché sur le cas de l'OL.

"C’est un petit peu l’indécision. Je pense que c’est très jouable dans la mesure où je perçois une équipe de la Juve et des joueurs fatigués. Auront-ils récupérés d’ici le match contre Lyon ? Il y a des Lyonnais encore « en préparation » et qui doivent encore gagner du rythme. C’est incertain mais abordable. Ce n’est pas la Juventus euphorique et dominatrice que l’on connait. Elle est à la peine", a estimé l’entraîneur des Verts, résolument optimiste.