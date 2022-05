City : Guardiola et De Bruyne visent la finale à Paris

Les deux équipes sont bonnes. J'ai dit il y a une semaine que nous voulions gagner et essayer de participer à une autre finale, pour la deuxième année consécutive

"Un match que tout le monde veut voir", selon De Bruyne

C'est un match que tout le monde veut voir. Tout le monde s'attend à un grand match et nous allons essayer de faire ressortir le meilleur de nous-mêmes et, espérons-le, progresser jusqu'à Paris", a-t-il affirmé. Blessé la saison dernière lors de la finale perdue contre Chelsea (1-0) après un choc avec Antonio Rüdiger, le Belge a bien évidement envie de triompher dans la reine des compétitions de clubs. "Évidemment, c'est une compétition de coupe et la qualité est vraiment élevée, donc c'est très difficile de la gagner et il y a différentes circonstances, mais si vous regardez comment nous avons performé au cours des sept dernières années, nous avons très bien réussi. Si nous la gagnions, cela changerait le récit", a-t-il analysé. Puis de synthétiser : "Je veux gagner tous les trophées, mais c'est une tâche difficile. J'aimerais évidemment gagner la Ligue des Champions."

Une semaine après l’étourdissante rencontre entre Manchester City et le Real Madrid (4-3), les deux équipes vont se retrouver. Mercredi soir, c'est sur la pelouse du Santiago Bernabeu que la formation de Pep Guardiola tentera de se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions, prévue le 28 mai prochain au Stade de France. En conférence de presse, le technicien des Citizens n'a pas masqué son désir de passer l'obstacle représenté par le club merengue, qu'il a souvent qualifié de "roi de la compétition" du fait des 13 titres glanés par le Real. ", a glissé l'ancien entraîneur du Barça, qui n'a plus remporté le tournoi depuis 2011, et un succès face à Manchester United à Wembley (3-1).Kevin De Bruyne, buteur lors de l'aller, a affiché un objectif similaire. Le capitaine des Citizens a souligné l'impatience générale autour de cette rencontre.Au rayon des absences, John Stones (touché à la cheville) ne sera pas là ; tandis que Kyle Walker sera du voyage, après près d'un mois d'absence. Pep Guardiola a confirmé que le latéral s'était entraîné et voyagera à Madrid, même si une décision sera prise mercredi quant à son éventuelle participation. Suspendu à l'aller, Joao Cancelo pourrait être titularisé par le technicien catalan. Ce dernier a précisé qu'il n'y a. Ainsi, City tentera de se qualifier pour une seconde finale consécutive avec "le meilleur onze possible".