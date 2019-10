City assure le coup

Manchester City a dû attendre le coeur de la seconde période pour écarter mardi le Dinamo Zagreb (2-0), grâce à un but de Sterling à la 66e minute avant le coup de grâce de Phil Foden, buteur dans les ultimes secondes du temps additionnel (90e+5).

Les Citizens sont seuls en tête de leur groupe C en Ligue des champions, après deux journées, avec trois points d'avance sur les Croates et le Shakhtar (six sur l'Atalanta).

A noter que Benjamin Mendy a disputé l'intégralité de la rencontre, une première pour lui depuis quasiment six mois.