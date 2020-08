Choupo-Moting salue « le but le plus important » de sa carrière

« Après ce but, c’était la joie, a confié l'international camerounais. Les émotions étaient juste incroyables. Comme on était déjà presque à la fin du match, je me suis dit que ça peut être le but de la victoire. C’était une victoire historique pour les 50 ans du club. » Ce but de la délivrance, le Lion Indomptable ne l'oubliera pas de sitôt. « C’est le but le plus important de ma carrière », a-t-il estimé. L'UEFA ne s'y est d'ailleurs pas trompée : la réalisation de l'ancien de Schalke 04 est en lice pour le prix du but des quarts de finale, à côte de celles de Joshua Kimmich (Bayern Munich), Luis Suarez (FC Barcelone) et Maxwel Cornet (Lyon).

🏆 #UCL Un but ô combien 𝗶𝗺𝗽𝗼𝗿𝘁𝗮𝗻𝘁 ! 🔥 Votez pour Choupo-Moting comme #GOTW 👇 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 16, 2020