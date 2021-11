Chiesa, le sauveur de la Juve ?

[🎥 VIDEO - BUT] 🏆 #UCL

🤯🤯🤯 CHELSEA SURPRIS SUR L'ENGAGEMENT PAR LA JUVENTUS !

🔥 13 secondes après le coup d'envoi de la 2nde mi-temps, Chiesa ouvre le score pour les Bianconeri !https://t.co/OoaUoCyjCc

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 29, 2021

1999 - Federico Chiesa est le 1er joueur italien à inscrire 2+ buts lors d’un match de Ligue des Champions en phase à élimination directe avec la Juventus depuis Filippo Inzaghi contre Manchester United en avril 1999. Fou. #JUVPOR pic.twitter.com/imv4Tb8aXZ

— OptaJean (@OptaJean) March 9, 2021

Dans la grosse grisaille de la Juventus, qui conduit à une semaine de mise au vert, Federico Chiesa continue d'être un des rares à surnager, lui qui était d'ailleurs ménagé ce week-end à l'occasion de la défaite chez le Hellas Vérone (2-1). Après être arrivé sur la pointe des pieds la saison dernière en provenance de la Fiorentina, alors que Cristiano Ronaldo occupait encore toute la place, il avait pris petit à petit une vraie ampleur avec Andrea Pirlo. Avant d'exploser à l'Euro, où il est devenu(un but contre l'Autriche en huitièmes, un autre face à l'Espagne en demies).Depuis, Massimiliano Allegri le maintient globalement sur l'aile droite du milieu, même si les blessures de Morata ou Dybala peuvent aussi le pousser aux avant-postes. La relation avec son coach n'est pas idéale, et celui-ci a dû admettre qu'il avait commis une erreur en ne le titularisant pas pour le choc sur le terrain de l'Inter (1-1) il y a dix jours. C'est lui qui, en amenant sa fougue lors de son entrée en jeu, a largement contribué à aller chercher le nul. Avec Pirlo, déjà, c'est sa polyvalence qui lui avait permis de s'imposer :Mais de nombreux observateurs et supporters aimeraient qu'Allegri, désormais, cesse de le cantonner dans ce rôle sur le côté afin que son influence puisse grandir.Auteur de trois buts en huitièmes de finale de Ligue des champions contre Porto, la saison passée, il a récidivé le mois dernier lors de la victoire de prestige contre Chelsea (1-0), un des rares rayons de soleil de ce début d'exercice à Turin. Il est alors devenu le premier joueur italien du club à marquer lors de chacune de ses quatre premières titularisations en C1, depuis Alessandro Del Piero en 1997. En 54 rencontres toutes compétitions confondues depuis son arrivée dans le Piémont, il affiche un total de seize buts et dix passes décisives.Des temps de passage a priori meilleurs que ceux de Florence., ce qui confirme également ses nets progrès. L'axe d'évolution de ce chien fou, âgé de seulement 24 ans, reste très axé sur la maturité, d'après Roberto Mancini (sur le site de l'UEFA) : "Je pense qu'il peut encore progresser. Il s'améliore à de nombreux niveaux, il a de bonnes capacités physiques et techniques. Il doit grandir mentalement, trouver la stabilité."