Révolution à Chelsea : le club londonien a annoncé mercredi le licenciement de son entraîneur allemand Thomas Tuchel, au lendemain d'une humiliante défaite contre le Dinamo Zagreb (1-0) en Ligue des champions. Tuchel, arrivé en janvier 2021 sur le banc londonien, avait remporté la C1 quatre mois plus tard avec Chelsea, actuel 6e de Premier League et qui a changé de propriétaire en mai avec l'arrivée d'un consortium d'investisseurs mené par l'homme d'affaires américain Todd Boehly. Le nom de son successeur n'est pas encore connu. "Thomas gardera une place méritée dans l'histoire de Chelsea après avoir remporté la Ligue des champions, la Supercoupe d'Europe et la Coupe du monde des clubs pendant son mandat", a écrit le club dans un communiqué. "Mais, alors que la nouvelle direction fête ses 100 jours à la tête du club, et continue à travailler dur pour faire avancer le club, les nouveaux propriétaires estiment que le moment est opportun pour effectuer ce changement", peut-on lire.

Tuchel, 49 ans, est limogé au terme d'un début de saison très mitigé des Blues, qui ont pourtant dépensé sans compter sur le marché des transferts avec quelque 300 millions d'euros investis dans le mercato pour des joueurs comme Raheem Sterling, Wesley Fofana ou Pierre-Emerick Aubameyang. Mais la sauce a tardé à prendre et la défaite inaugurale à Zagreb, mardi pour la 1re journée de la Ligue des champions, a été fatale au technicien allemand, déjà plombé par deux défaites en six journées de Premier League. Chelsea, qui affronte Fulham samedi en Championnat, va devoir rapidement se ressaisir avec déjà un match crucial contre Salzbourg mercredi prochain en C1. "L'encadrement prendra en charge l'entraînement de l'équipe et la préparation de nos matches à venir alors que le club compte nommer rapidement un nouvel entraîneur", a précisé Chelsea, sans préciser de calendrier.