Chelsea est en finale de Ligue de Champions ! La formation londonienne a fait tomber le Real Madrid lors d'une double confrontation bien gérée. Dans cette demi-finale, il y a un homme qui a rayonné contre les Merengue. N'Golo Kanté a été excellent dans les deux rencontres surtout au match retour, étant très impliqué dans les deux buts lors de la victoire à Stamford Bridge (2-0). L'international Français a été très complimenté pour sa prestation contre le club espagnol. D'ailleurs, une-ex gloire de Manchester United a témoigné son admiration envers Kanté. Consultant chez BT Sport, Rio Ferdinand a été séduit par le talent incontestable du Français.

Rio Ferdinand adoube N'Golo Kanté



Imposant et inépuisable, N'Golo Kanté a illuminé cette double confrontation et permet à Chelsea d'atteindre pour la troisième fois une finale de Ligue des Champions. Impressionné parc le Français, Rio Ferdinand a livré les nombreuses qualités du joueur. « Je pense que Kanté a montré d'autres facettes de son jeu, nous le connaissons tous en tant que milieu de terrain défensif, quelqu'un qui a de l'énergie, de la vitesse, qui peut se déplacer sur le terrain, gagner des seconds ballons, toujours sur le front, qui récupère si bien le ballon, a dit Ferdinand. Mais là, c'est lui qui a été à l'origine des meilleures actions offensives de Chelsea. Il est partout sur le terrain, il gagne le ballon, donne l'occasion à quelqu'un d'autre de se lancer et d'avoir une opportunité », a-t-il déclaré en totale admiration.