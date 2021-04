Jürgen Klopp avait déjà dit tout le mal qu'il en pensait. Pep Guardiola avait lui aussi abordé le sujet en choisissant de manier l'ironie. Dernier en date à s'exprimer au sujet de la nouvelle Ligue des Champions, dont la mise en place est prévue pour 2024, Thomas Tuchel est allé dans le sens de ses collègues. Ce lundi en conférence de presse, l'Allemand a dit son mécontentement.



Face aux journalistes, à la veille de la demi-finale aller de Ligue des Champions entre ses Blues de Chelsea et le Real Madrid, Thomas Tuchel a donc été franc sur le sujet : "Je ne suis pas sûr de l'aimer. Parce que tout ce que je vois, c'est plus de matchs dès que ça va commencer. Et plus de rencontres dans le calendrier qui est déjà le nôtre, c'est très compliqué pour moi de m'en réjouir."

Avis non-requis

Et l'ancien tacticien du PSG de poursuivre : "Toutes ses discussions autour de la Super Ligue nous ont fait oublier qu'on allait avoir ce nouveau format de la Ligue des Champions très bientôt. Est-ce qu'ils (l'UEFA) se sont concertés avec les entraîneurs ? Je ne crois pas. Est-ce qu'ils m'ont demandé ? Est-ce qu'ils ont contacté des joueurs sur ce sujet ? Je ne crois pas. (...) De plus en plus de matchs, pas plus de qualité. (...) Non, je ne suis pas content de ces compétitions. Absolument pas. Mais on ne me demande pas mon avis."