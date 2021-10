Après s’être habilement mis en avant lors des premiers matchs suivant son come-back au club, Romelu Lukaku est rentré dans le rang. L’attaquant belge est resté muet lors des six dernières parties de Chelsea. Un rendement en baisse et qui soulève forcément des interrogations concernant son état de forme. Outre-Manche, les suiveurs du club commencent à s’inquiéter pour l’ancien Intériste. Et ils ne sont pas les seuls. Même Thomas Tuchel, l’entraineur des Blues, s’est dit soucieux à propos de son buteur. « J’ai le sentiment que Romelu est un peu au bout du rouleau en ce moment. Je pense qu'il a joué trop de compétitions cet été, trop de compétitions avec l'équipe nationale », a-t-il commencé par déplorer ce mardi.



Lukaku serait en « surrégime »

L’ancien coach du PSG a poursuivi en indiquant qu’il y a aussi une usure mentale chez son joueur. « C'est un athlète fantastique et un gars tellement compétitif qu'il se donne toujours à fond, il veut gagner ces choses et il ne prend jamais les choses à la légère. Il veut être là-bas et gagner. Cela signifie beaucoup pour lui de jouer pour son pays. Alors il le prend vraiment au sérieux. Et si ça ne se passe pas bien, il le prend toujours pour lui. Je le sens un peu fatigué mentalement. Pas au point où on devrait faire des soucis pour lui, mais pour moi il ne profite pas pleinement car il n’a pas une seconde à lui. Il est en surrégime et c’est le point clé. Une fois qu'il aura trouvé son rythme et que les choses seront un peu plus faciles, tout ira bien, mais il est difficile de juger s'il a vraiment besoin d'une pause ou si nous devons le garder sur le terrain. »