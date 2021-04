Chelsea : Tuchel évoque le défi d'affronter Hazard

Chelsea devra montrer de la confiance selon Tuchel

Eden est un joueur de qualité top et il a été le joueur majeur ici pendant de nombreuses années, dans le championnat le plus difficile, donc j'ai le plus grand respect pour lui. Il est en forme et il est revenu lors du dernier match pendant quelques minutes pour être prêt demain. S'il joue, je suis presque sûr qu'il voudra se mettre en valeur ; Voyons voir. Le Real a tellement de joueurs de qualité que nous devons relever le défi avec confiance", a prévenu Tuchel. Samedi, Chelsea s'est imposé sur la pelouse de West Ham grâce à un but de Timo Werner (0-1), préparant au mieux le choc contre l'équipe de Zidane.



. Notamment double vainqueur de la Ligue Europa (2013, 2019) et double champion d'Angleterre (2015, 2017) avec les Blues, Eden Hazard a quitté le club anglais il y a désormais plus de 2 ans afin de rejoindre la formation dirigée par Zinédine Zidane. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce choix de carrière est loin de se révéler brillant, jusqu'alors. Incapable de trouver de la continuité dans ses performances, le natif de La Louvière a vu son rendement altéré par une litanie de blessures en Espagne.Entré en jeu face au Betis Séville samedi soir en Liga (0-0), Hazard a disputé un peu plus de 13 minutes de jeu afin de se mettre en jambes pour la demi-finale contre Chelsea. Il revenait d'une lésion musculaire au psoas droit et avait été absent depuis plus d'un mois. Alors, que pense donc Thomas Tuchel de cet élément si électrisant lorsqu'il est en pleine possession de ses moyens ? L'ancien entraîneur du PSG s'est confié, ce lundi en conférence de presse, avant l'opposition face au Real.