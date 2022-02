Chelsea : Tuchel estime que Lille n'a "rien à perdre"

Plenty on the agenda this week! 🔵 pic.twitter.com/FXfvadZW8I

Pour Mendy, Chelsea devra jouer son "meilleur football"

Chelsea partira avec le statut de favori face à Lille, mardi soir en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Troisième de Premier League, la formation entraînée par Thomas Tuchel est tenante du titre dans la reine des compétitions de clubs et a su démontrer une vraie solidité en phase de groupes avec seulement 4 buts encaissés (comme le LOSC), même si elle a terminé derrière la Juventus Turin dans le groupe H. Ancien coach du PSG, Tuchel a livré un regard plutôt méfiant sur le LOSC, face auquel il a concédé une défaite mémorable en avril 2019 avec le club de la capitale (5-1). "Quand j'étais à Paris, on sentait que c'était un groupe fort, une équipe forte, très difficile à jouer dans son stade. On sentait qu'ils avaient une chance de se battre constamment pour une place en Ligue des Champions., a rappelé le récent vainqueur de la Coupe du monde des clubs, dans des propos relatés par RMC Sport.Plaidant la patience envers son homologue Jocelyn Gourvennec, qui a succédé à Christophe Galtier à la tête des Dogues, Tuchel a valorisé certaines forces chez son futur opposant : "Nous savons quand même à quel point le football français est physique, à quel point les joueurs offensifs sont physiques, très rapides, très courageux dans les défis en un contre un, toujours une menace sur les contre-attaques, et très disciplinés face au ballon. Ils ont la chance de jouer ce match en étant les outsiders, ils n’ont rien à perdre", a-t-il commenté. Également présent en conférence de presse, Edouard Mendy a suivi la même ligne de conduite :, a prévenu le portier des Blues.