Un discours ambitieux, aux confins de l’arrogance selon certains. Au moment de retrouver Porto en quarts de finale retour de Ligue des Champions après un laborieux succès acquis à l'aller, Thomas Tuchel s'est exprimé. En conférence de presse, le coach allemand de Chelsea n'a pas peur d'afficher son ambition, assénant qu'il n'a pas de temps à perdre en atermoiements.

"Je suis ici pour gagner"

"Je suis ici pour gagner des titres, je suis ici pour gagner des matchs et, par conséquent, gagner des titres. C'est ce que j'exige de moi, alors pourquoi devrions-nous maintenant dire quelque chose de différent ? Vous voulez gagner dans cinq ou trois ans... C'est le moment, mais honnêtement, nous pouvons parler pendant des heures et des heures, mais demain, nous avons un match à jouer et il n'y a pas de match plus difficile que le prochain match, il n'y a pas d'obstacle plus difficile que celui qui est devant vous et nous ne devrions pas nous perdre dans les rêves, les espoirs et les discours ou quoi que ce soit", a tonné l'ancien coach du PSG. "Ce n'est un secret pour personne. C'est un club qui a une culture, une structure, pour gagner des titres et gagner des matchs à la suite. Chelsea est le club qui a l'histoire et la mentalité pour le faire", a ajouté le boss des Blues devant les médias, ce lundi.