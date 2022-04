Si la règle du but à l’extérieur ne compte plus (en cas d’égalité) dans les compétitions européennes, il faudra un petit exploit pour les joueurs de Chelsea, mardi soir sur la pelouse du Santiago-Bernabeu face au Real Madrid, pour voir les demi-finales de Ligue des champions.

Battue 3-1 sur ses terres lors du quart de finale aller, la formation entraînée par Thomas Tuchel devra composer sans Romelu Lukaku. Le meilleur buteur de l’histoire de la sélection belge souffre d’un pied, a expliqué lundi le manager allemand lors du traditionnel point-presse d’avant-match.

Romelu Lukaku était entré mercredi dernier à la 64e minute lors de la première manche, à la place de Christian Pulisic. Il avait ensuite déclaré forfait pour la rencontre de Premier League jouée samedi à Southampton (0-6, 32e journée), déjà pour ce problème de tendon d’Achille.

